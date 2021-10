Polizei Homberg

POL-HR: Bushäuschen mit Farbe beschmiert - 500,- EUR Sachschaden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.10.2021:

Schrecksbach-Salmshausen

Bushäuschen mit Farbe beschmiert

Tatzeit Sonntag, 10.10.2021, 18:00 Uhr bis Montag, 11.10.2021, 09:00 Uhr

Das Bushäuschen in der Röllshäuser Straße in Schrecksbach-Salmshausen wurde durch unbekannte Täter mit Farbe besprüht. Es handelt sich um Schriftzüge mit einer Größe von ca. 4 m x 0,8 m. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500,- EUR.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

