Polizei Homberg

POL-HR: Mann masturbiert sitzend in einem Pkw vor einem Getränkemarkt in Homberg

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.10.2021:

Homberg/Efze

Exhibitionist in Pkw vor Getränkemarkt

Zeit: Dienstag, 12.10.2021; 12:55 Uhr

Mann masturbiert sitzend in einem Pkw vor einem Getränkemarkt in Homberg.

Am Dienstagmittag (12.10.2021), gegen 12:55 Uhr, masturbierte ein Mann sitzend in einem Pkw vor einem Getränkemarkt in der Straße Stellbergsweg in Homberg. Die Anzeigenerstatterin parkte zum Zeitpunkt des Vorfalles mit ihrem Pkw in einer Parkreihe vor dem Getränkemarkt, als sie einen weiteren Pkw mit laufenden Motor neben sich bemerkte. Bei näherer Betrachtung nahm die Anzeigenerstatterin wahr, dass ein Mann im Pkw neben ihr die Hose heruntergelassen hatte und masturbierte. Die Anzeigenerstatterin schaute daraufhin weg und alarmierte die Polizei. Der unbekannte Täter entfernte sich mit seinem Pkw vom Tatort. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die etwas zu diesem Vorfall angeben können oder die evtl. in der Vergangenheit ähnlich gelagerte Feststellungen getroffen haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hinweis bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell