POL-HR: Nach Streitigkeiten - Autofahrer stand unter Einfluss von Alkohol und führte Schreckschusswaffe ohne Erlaubnis mit

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.10.2021:

Neukirchen

Nach Streitigkeiten - Autofahrer stand unter Einfluss von Alkohol und führte Schreckschusswaffe ohne Erlaubnis mit

Tatzeit: Sonntag, 10.10.2021, 00:39 Uhr

Nach Streitigkeiten führte ein Autofahrer einen Pkw im öffentlichen Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol. Außerdem führte er im Pkw-Innenraum eine Schreckschusswaffe ohne Erlaubnis mit.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (09.-10.10.2021), gegen 00:30 Uhr, wurde der Polizei telefonisch mitgeteilt, dass ein betrunkener Autofahrer die "Neue Straße" in Neukirchen-Seigertshausen hoch und runter fahren würde. Außerdem würde der Fahrer "Stress" machen und ausrasten. Weitere Informationen wurden nicht genannt, da das Telefonat unterbrochen wurde. Als die Streife am Einsatzort eintraf, trafen die Beamten*innen auf einen weißen PKW VW Polo mit Fuldarer-Kennzeichen. Der Fahrer des Pkw stand unter Alkoholeinfluss. Nach ersten Befragungen vor Ort stellte sich heraus, dass es offensichtlich zuvor Beziehungsstreitigkeiten gegeben hatte, woraufhin sich der 23-jährige Mann aus Eckernförde in den Pkw setzte und im Ort herum fuhr. Bei der Kontrolle des Pkw konnte durch die Polizei eine ungeladene Schreckschusswaffe griffbereit in der Mittelkonsole vorgefunden werden. Eine Berechtigung zum Führen einer solchen Waffe konnte der Mann nicht vorweisen. Im Anschluss an die Kontrolle vor Ort wurde der Mann mit zur Polizeistation Schwalmstadt genommen. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Mann wurde eine Verkehrsstrafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt. Der Führerschein des Mannes wurde vorläufig sichergestellt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

