POL-ME: Brand in der "Alten Stadtvilla" wurde vorsätzlich gelegt - Heiligenhaus - 2107026

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Heiligenhaus bereits in einer eigenen Pressemeldung berichtete (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116231/4960715), hat in der Nacht von Montag (5. Juli 2021) auf Dienstag (6. Juli 2021) eine alte Stadtvilla an der Mozartstraße in Heiligenhaus gebrannt.

Inzwischen konnten brandsachverständige Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 11 der Kreispolizeibehörde Mettmann den Brandort aufsuchen und die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache abschließen. Demnach war das Feuer in der leer stehenden Villa in einem Flügel des Hauses ausgebrochen und dort mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorsätzlich gelegt worden. Bei dem Brand war ein Gebäudeteil komplett ausgebrannt. Die Gesamthöhe des Sachschadens lässt sich aufgrund der Tatsache, dass das Gebäude leer stand, schwer abschätzen.

Konkrete Hinweise auf mögliche Brandleger oder Verursacher ergaben sich bei den bisherigen Ermittlungen noch keine. Daher fragt das Kriminalkommissariat 11:

Wer hat am späten Samstagabend (5. Juli 2021) gegen 23:45 Uhr verdächtige Beobachtungen im Umfeld der alten Villa gemacht oder weiß unter Umständen sogar, wer für den Brand verantwortlich ist? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus jederzeit unter der Rufnummer 02056 9312-6150 entgegen.

