Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Alte Stadtvilla in Flammen (Meldung 19/2021)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Heiligenhaus (ots)

An der Mozartstraße kam es in der Nacht zu Dienstag zu einem Feuer in einem leerstehenden Gebäude. Eine alte Stadtvilla stand beim Eintreffen der ersten Kräfte vollständig in Flammen. Die Feuerwehr wird noch bis in die Mittagsstunden im Einsatz sein.

Am Montag wurde die Feuerwehr Heiligenhaus um 23:44 Uhr wurde die Feuerwehr Heiligenhaus zur Rheinlandstraße gerufen, Anwohner nahmen Brandgeruch wahr. Wenige Minuten später wurde die gesamte Feuerwehr Heiligenhaus alarmiert. Die Rauchentwicklung war so stark, dass die Bevölkerung mit der Warnapp "NINA" zum Schließen von Fenstern und Türen gewarnt wurde. "Der Rauch stand im Bereich der Hauptstraße sehr tief, der Himmel glühte", berichtet der Leiter der Feuerwehr, Nils Vollmar. Ein weiterer Löschzug aus Ratingen-Hösel unterstützte die Löscharbeiten in der Erstphase.

Schwieriges Herankommen

Da das Gelände schon sehr lange brach liegt, musste sich die Feuerwehr zunächst einen Weg durch das Gelände schaffen, um an den Brand heranzukommen. "Viel zu retten war leider nicht mehr, die unsere Maßnahmen beschränkten sich darauf, umgehende Häuser und Bäume vor Brandüberschlag zu schützen.", so Vollmar. Schon als die ersten Kräfte eintrafen, stand das Gebäude in Vollbrand. Um kurz vor 3 Uhr meldete die Feuerwehr "Feuer unter Kontrolle". Zudem bestand die gesamte Zeit über die Gefahr, dass Teile des Gebäudes einstürzen.

60 Einsatzkräfte

Für die Zeit des Einsatzes sicherte der Löschzug Ratingen-Lintorf an der Feuer- und Rettungswache den Grundschutz für eventuelle Paralleleinsätze. Im weiteren Verlauf lösten sie Heiligenhauser Frauen und Männer aus. Zu Spitzenzeiten waren an der Einsatzstelle bis zu 7 Löschrohre im Einsatz. An der Einsatzstelle waren insgesamt rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz, sowie Kräfte der Polizei.

Hervorragende Zusammenarbeit

Vollmar lobte die Zusammenarbeit an der Einsatzstelle. "Der nachalarmierte Löschzug aus Hösel traf kurz nach den eigenen Kräften ein. Die Zusammenarbeit im Kreis, insbesondere unserer Nachbarn funktionierte wieder einmal reibungslos - Feuerwehr verbindet eben."

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell