Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Landkreis Tuttlingen) Brandalarm (11.01.2021)

TrossingenTrossingen (ots)

Eine rauchende, defekte Maschine hat am heutigen Montagmorgen gegen 7 Uhr in einer Firma in der Christian-Messner-Straße die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Trossingen rückte mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus. Verletzt wurde niemand.

