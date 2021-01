Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 81

Landkreis Rottweil) Fahrradfahrer auf Autobahn (10.01.2021)

A 81 / DietingenA 81 / Dietingen (ots)

Ein 24-jähriger Mann ist am Sonntag gegen 4 Uhr mit seinem unbeleuchteten Fahrrad auf dem Standstreifen der A 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf gefahren. Die Polizisten hielten den Mann sofort an und brachten ihn zur Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil. Dort wurde er von seiner Mutter abgeholt. Als Grund für die nächtliche Fahrradtour nannte der in Villingen-Schwenningen wohnende Mann, seine Freundin in Horb besuchen zu wollen.

