Polizei Homberg

POL-HR: Gartenhütten wurden aufgebrochen - Sachschaden, aber kein Diebesgut

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.10.2021:

Gudensberg-Maden

Gartenhütten wurden aufgebrochen

Zeit: Montag, 11.10.2021; 19:00 Uhr bis Dienstag, 12.10.2021; 10:00 Uhr

Drei Gartenhütten wurden durch unbekannte Täter aufgebrochen. Kein Stehlgut.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (11.-12.10.2021) wurden insgesamt drei Gartenhütten in der Obervorschützer Straße und im Lerchsfeld in Gudensberg-Maden durch unbekannte Täter aufgebrochen. Die unbekannten Täter hebelten hierbei teilweise die Türen auf oder schnitten die vorhandenen Vorhängeschlösser der Zugangstüren mit einem Bolzenschneider auf. Gestohlen wurde durch die unbekannten Täter nichts. Es entstand allerdings Sachschaden insgesamt in Höhe von ca. 1100,- EUR.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

