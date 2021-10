Polizei Homberg

POL-HR: E-Trekkingrad vor Pizzeria gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.10.2021:

Melsungen

E-Trekkingrad vor Pizzeria gestohlen

Tatzeit: Dienstag, 12.10.2021, 17:25 Uhr bis Dienstag, 12.10.2021, 17:30 Uhr

Ein vor einer Pizzeria abgestelltes E-Trekkingrad wurde durch unbekannte Täter entwendet.

Am späten Dienstagnachmittag (12.10.2021) wurde ein E-Trekkingrad vor einer Pizzeria in der Straße "Zum Pfieffrain" in Melsungen gestohlen. Der Besitzer hatte sein Rad für nur wenige Minuten unverschlossen vor der Pizzeria abgestellt. Als dieser nach fünf Minuten zu seinem E-Bike zurückkehrte war dies verschwunden. Es handelt sich um ein schwarzes Damen-E-Trekkingrad der Marke Winora. Zum Zeitpunkt des Vorfalles war eine rot-schwarze Lenkertasche sowie eine schwarze Satteltasche (beidseitig) am Rad angebracht. Außerdem war an dem Rad ein Yamaha-Akku verbaut. Zum Wert des gestohlenen Rades können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell