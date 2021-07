Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Tatverdächtiger nach Einbruch in Bahnhofsbäckerei festgenommen

Bühl (Baden) (ots)

In der Nacht des 07. Juli haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Offenburg und des Polizeireviers Bühl nach einem Einbruch in die Bahnhofsbäckerei in Bühl einen Tatverdächtigen festgenommen.

Aufgrund eines Einbruchsalarms fuhren die Streifen die Örtlichkeit an und bemerkten ein gewaltsam geöffnetes Fenster auf der Bahnsteigseite. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung konnte im Gebäude ein männlicher Tatverdächtiger festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 15-jährigen irakischen Staatsangehörigen.

In der jüngeren Vergangenheit kam es am 26. und 29. Mai sowie am 01. Juli durch bislang unbekannte Täterschaft zu Einbrüchen in die Bahnhofsbäckerei in Bühl. Ob der 15-Jährige auch mit diesen Taten in Verbindung steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden beantragte beim Amtsgericht Rastatt den Erlass eines Haftbefehls wegen versuchtem besonders schweren Fall des Diebstahls. Der Beschuldigte wurde gestern Nachmittag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Rastatt vorgeführt, die den Haftbefehl erließ und die Einweisung des Beschuldigten in die Justizvollzugsanstalt anordnete.

Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell