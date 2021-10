Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte Täter stehlen Hinweisschild der Aktion "Schwalm statt Safari" - 200,- EUR Schaden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.10.2021:

Schwalmstadt

Unbekannte Täter stehlen Hinweisschild der Aktion "Schwalm statt Safari"

Tatzeit: Samstag, 02.10.2021 bis Dienstag, 05.10.2021

Ein Hinweisschild der Aktion "Schwalm statt Safari" wurde durch unbekannte Täter entwendet.

In der Zeit von Samstag (02.10.2021) bis Dienstag (05.10.2021) stahlen unbekannte Täter ein Hinweisschild der Aktion "Schwalm statt Safari", welches auf dem Damm auf Höhe der Staumauer aufgestellt war. Es handelt sich um eine 110 x 160 cm und 6 mm dicke Aluverbundtafel mit einem beidseitigen "Erdmännchen-Aufdruck". Die Tafel wurde durch die unbekannten Täter am Betonsockel auf Höhe der Verschraubung abgebrochen und entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 200,- EUR. Strafanzeige wegen Diebstahls wurde erstattet. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

