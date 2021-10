Polizei Gütersloh

POL-GT: Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bei einem Verkehrsunfall der sich am Samstagmittag (09.10., 12.25 Uhr) im Einmündungsbereich Holler Straße/ Surenhofsweg ereignete, wurde ein 49-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Zuvor befuhr der Gütersloher mit seinem Krad die Holler Straße in Richtung Blankenhagener Weg. Zeitgleich beabsichtigte ein 52-jähriger Gütersloher mit einem Audi aus dem Surenhofsweg kommend, nach links auf die Holler Straße in Richtung Gütersloh Innenstadt abzubiegen. Bei dem Abbiegeversuch kam es folglich zur Kollision mit dem Motorradfahrer.

Der 49-jährige Kradfahrer war ansprechbar und wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur stationären Aufnahme in ein Gütersloher Klinikum transportiert. Der 52-jährige Audi-Fahrer blieb unverletzt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 10 000 Euro. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt, so dass ein beauftragtes Abschleppunternehmen den Abtransport übernahm.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell