Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schäden auf Schulgelände verursacht

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich unberechtigt Zugang auf das Gelände der Lina-Pfaff-Realschule in der Friedrichstraße verschafft. Die Eindringlinge beschädigten einen Zaun und auf dem Areal der Schule ein Fußballtor. Die Schäden wurden am Donnerstagvormittag entdeckt. Die Schadenshöhe ist noch nicht beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Wem sind in den vergangenen Tagen Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

