Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fremder auf gestohlenem Rad unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Aus einem Mehrfamilienhaus in der Zschockestraße ist am Donnerstag ein Fahrrad gestohlenen worden. Am Nachmittag entdeckte der Geschädigte sein Fahrrad im Stadtgebiet: Ein 48-Jähriger war auf seinem Drahtesel unterwegs. Er gab gegenüber der Polizei an, dass er das Fahrrad am Vormittag einer anderen Person abgekauft habe. Offensichtlich waren sämtliche Aufkleber vom Fahrrad entfernt worden, so dass eine zweifelsfreie Identifizierung des Fahrrads aktuell nicht möglich war. Die Besitzverhältnisse sind derzeit nicht geklärt. Die Polizei ermittelt. Das Mountainbike wurde sichergestellt. |erf

