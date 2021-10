Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Die Polizei Gütersloh wurde am Freitagnachmittag (08.10., 14.50 Uhr) über den Verkehrsunfall einer Radfahrerin im Bereich der Alleestraße informiert, die ohne Fremdeinwirkung gestürzt war und sich schwer verletzt hatte. Zuvor befuhr die 68-jährige Steinhagenerin mit einem Fahrrad den Geh- und Radweg nahe des Bahnübergangs an der Alleestraße in Richtung Künsebeck. Den Angaben nach verlor die Frau im weiteren Verlauf die Kontrolle über ihr Fahrrad, als sie einen Sperrpfosten touchierte. Die 68-jährige stürzte und verletzte sich schwer. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde die Radfahrerin zur stationären Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus transportiert.

