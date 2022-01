Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Polizei sucht Unfallzeugen

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Freitag in der Grabenstraße in Leonberg ereignet hat. Ein 66-jähriger Autofahrer war gegen 12:45 Uhr bergab in Richtung Stadtmitte unterwegs und eine 82-jährige Fußgängerin wollte die Straße an einer Fußgängerfurt in Richtung Marktplatz bei für sie grüner Ampel überqueren. Auf der Fußgängerfurt wurde sie vom Honda des 66-Jährigen erfasst und stürzte über die Motorhaube auf die Straße. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Honda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

