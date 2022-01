Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Leergut gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Freitag 16:00 Uhr bis Montag 08:00 Uhr aus dem Außenlager einer Firma in der Eisenbahnstraße in Weil der Stadt 16 Kisten Leergut im Wert von rund 40 Euro. Hierzu überstieg er ein etwa zwei Meter hohes Metalltor. Dieses war zusätzlich mit Stacheldraht gesichert, den der Unbekannte entfernte und ebenfalls mitnahm. Er hinterließ zudem einen Schaden in Höhe von etwa 100 Euro, als er mutmaßlich den Griff des Tors als Ab-/Aufstiegshilfe nutzte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07033 5277-0 beim Polizeiposten Weil der Stadt zu melden.

