POL-FR: Breisach - Fensterscheibe an Pfarrhaus eingeworfen - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

Breisach-Niederrimsingen - Am Montag, 30.08.2021, gegen 21:10 Uhr, warfen Unbekannte Maiskolben gegen das Pfarrhaus und gegen ein Wohnhaus an der Kirchstraße in Niederrimsingen. Am Wohnhaus entstand am heruntergelassenen Rollladen kein Schaden. Am Pfarrhaus wurde die äußere Scheibe der Doppelverglasung beschädigt. Der Schaden wird auf rund 150EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

