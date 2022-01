Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Hochdorf: Scheibe eines Linienbusses sowie eines Wohnhauses mit einem unbekannten Geschoss beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter trieb am Wochenende in Remseck am Neckar - Hochdorf sein Unwesen. Zunächst meldete am Samstag kurz vor 21:00 Uhr ein Linienbusfahrer, dass er während der Fahrt ein knallartiges Geräusch in der Poppenweilerstraße wahrgenommen habe. Eine Nachschau ergab, dass das hinterste Fenster seines Busses auf der linken Seite gesplittert war. Es befand sich ein etwa ein Zentimeter großes Loch im oberen Teil der Scheibe, welches mutmaßlich durch ein bislang unbekanntes Geschoss verursacht wurde. Am Sonntag gegen 15:30 Uhr meldet ein Anwohner aus der Straße "In Buderäcker", dass er an seinem Wohnhaus im ersten Obergeschoss eine beschädigte Fensterscheibe festgestellt habe. Auch diese Beschädigung stammt allem Anschein nach von einem bislang unbekannten Geschoss. Der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146 28082-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

