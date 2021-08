Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen/A8 - Autofahrer tödlich verletzt

Ein 55-Jähriger verstarb am Montagmorgen an den Folgen eines Unfall auf der A8.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 55-Jährige mit seinem Mercedes kurz nach 5.45 Uhr auf der A8 in Richtung Ulm. Auf Höhe der Rastanlage Aichen fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Sattelzug auf dem mittleren Fahrstreifen. Mit hoher Geschwindigkeit näherte sich der Mercedes dem Sattelzug und krachte in den Auflieger des Sattelzuges. Bei dem Unfall wurde das Auto unter dem Auflieger eingeklemmt. Der schleifte den Mercedes noch etwa 200 Meter mit sich, bevor der Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam. Der Mercedes hatte sich mittlerweile vom Auflieger gelöst und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen. Bei dem Unfall fing der Mercedes etwas Feuer, das schnell gelöscht war. Der 55-Jährige verstarb an der Unfallstelle. Notfallseelsorger befanden sich ebenfalls an der Unfallstelle und betreuten Einsatzkräfte. Die Autobahn musste für den Verkehr voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge. Die Straßenmeisterei leitete den Verkehr in Richtung Ulm an der Anschlussstelle Merklingen ab. Abschlepper bargen den Mercedes und den Auflieger. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 35.000 Euro. Gegen 9.30 Uhr konnten die zwischen Anschlussstelle Merklingen und Unfallstelle stehenden Fahrzeuge einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt werden. Die Unfallstelle wurde komplett gereinigt und konnte gegen 11 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden.

