Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Abbiegendes Auto nicht erkannt

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Sonntag bei Aufhausen.

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr fuhr der 49-Jährige mit seiner Zündapp von Aufhausen in Richtung Türkheim. Ein 21-Jähriger fuhr vor ihm und wollte nach links in eine Nebenstraße abbiegen. Ordnungsgemäß hatte der Audi Fahrer geblinkt und musste wegen des Gegenverkehrs anhalten. Der Kradfahrer erkannte den haltenden Audi zu spät und fuhr ihm in das Heck. Der 49-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der 14-jährige Sozius flog ebenfalls von der Zündapp. Er blieb unverletzt. Auch der Audi Fahrer blieb unverletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Kradlenker in ein Krankenhaus. Abschlepper kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

+++++++ 1525416

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell