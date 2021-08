Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Auto geklaut

Zwischen Donnerstag und Sonntag entwendeten Unbekannte ein Auto in Uhingen.

Ulm (ots)

Der Jaguar stand auf einem Firmengelände in der Ulmer Straße. Unbekannte schlugen an dem Fahrzeug wohl eine Seitenscheibe ein. Wie es den Dieben gelang das Auto abzutransportieren ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

