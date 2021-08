Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf a.d. Iller - Vermeintlicher Autodiebstahl

Erst zu später Stunde holte der neue Besitzer sein Auto ab.

Ulm (ots)

Ein Zeuge beobachtete kurz vor 22 Uhr in Kirchdorf mehrere Männer die sich an einem VW zu schaffen machten. Er konnte beobachten wie die Männer an dem VW hantierten. Danach stieg einer der Männer in das Auto und fuhr weg. Auch die anderen Männer fuhren mit einem anderen Auto weg. Er informierte die Polizei. Die Polizei fahndete nach den Fahrzeugen. Wie sich jedoch herausstellte, hatte alles seine Richtigkeit. Der ursprüngliche Fahrzeugbesitzer hatte seinen VW am Tag zuvor verkauft. Der stand zur Abholung bereit. Der neue Fahrzeugbesitzer konnte das Auto erst zu später Stunde holen.

