POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 22-jähriger Tatverdächtiger nach Schaufenstereinbruch in Leonberg in Haft

Ludwigsburg (ots)

Wegen Verdachts des Einbruchsdiebstahls ermittelt die Polizei in Leonberg gegen einen 22-jährigen, der am späten Sonntagabend gegen 23:20 Uhr die Schaufensterscheine eines Tabakladens in der Klosterstraße eingetreten und dabei etwa 4.000 Euro Sachschaden angerichtet haben soll. Aus der Auslage soll er eine Shisha und Zubehör im Wert von etwa 200 Euro entwendet haben.

Zeugen sahen den jungen Mann in Richtung Bahnhof flüchten und verständigten die Polizei. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige kurz darauf von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg im Bahnhofsbereich vorläufig festgenommen werden. Der 22-Jährige syrische Staatsangehörige wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der Haftbefehl gegen ihn erließ und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

