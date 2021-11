Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-BAB 1 Neustadt

Fahrzeugführer mit 2,76 Promille im Straßenverkehr gestoppt

Lübeck

Am Donnerstagnachmittag (11.11.) wurde der Polizeileitstelle ein polnischer Kleintransporter in auffälliger Fahrweise gemeldet, der im Baustellenbereich der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Fehmarn unterwegs war. Beamte des Polizei Autobahn- und Bezirksreviers (PABR) Scharbeutz konnten das Fahrzeug stoppen und kontrollieren.

Gegen 16:00 Uhr befuhr ein polnischer Kleintransporter die BAB 1 in Fahrtrichtung Norden. In Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Mitte fiel einem Verkehrsteilnehmer der in Schlangenlinien fahrende Renault auf. Die Polizisten des PABR Scharbeutz konnten das Fahrzeug kurze Zeit später anhalten und den 44-jährigen Fahrer einem Atemalkoholtest unterziehen. Der vorläufige Wert von 2,76 Promille erstaunte die Polizisten, da der Fahrzeugführer weder geistige noch körperliche Ausfallerscheinungen zeigte.

Zur Entnahme einer Blutprobe musste der 44-Jährige die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

