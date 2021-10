Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit 2 schwer verletzten Personen

Northeim (ots)

Northeim (Se) 37154 Northeim, Kreisstraße 423 zwischen Schnedinghausen und Berwartshausen Sonntag, den 31.10.2021, gegen 06.00 Uhr

Ein 19-Jähriger Pkw-Fahrer aus Bilshausen befuhr mit seinem VW Golf die K 423 aus Richtung Schnedinghausen kommend in Fahrtrichtung Berwartshausen. In seinem Pkw befanden sich zwei weitere Mitfahrer. Aus ungeklärter Ursache kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Kilometerstein und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Der Pkw-Fahrer sowie ein 30-jähriger Mitfahrer aus Clausthal-Zellerfeld wurden durch den Verkehrsunfall schwer verletzt. Beide wurden durch zwei Rettungswagen in die Uni-Klinik nach Göttingen verbracht. Die dritte Person blieb unverletzt. Der stark beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Der Baum und der Kilometerstein wurden ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca 2500.-EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell