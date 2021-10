Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Northeim (ots)

Northeim (Se), Rhumestraße

Freitag, den 29.10.21, 20.00 Uhr bis Samstag, 30.10.21, 08.00 Uhr

Im genannten Zeitraum wurde von einem Unbekannten in Höhe der Arentschildtstraße ein schmiedeeisernes Kanalgitter aus der Halterung am Fahrbahnrand gehoben und damit ein in unmittelbarer Nähe stehender Verteilerkasten durch Schlagen oder Werfen beschädigt. Am Kanalgitter und Verteilerkasten entstand ein Schaden von ca 1500.-EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell