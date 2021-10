Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: aufgeklärte Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim (Se) 37154 Northeim, Am Uhlenkamp, Samstag, den 30.10.2021, 12.15 Uhr

Ein 22-jähriger Northeimer nutze den geschotterten Wendehammer Am Uhlenkamp, um mit seinem Pkw Fahrmanöver, sogenannte "Drifts", durchzuführen. Der aufgewirbelte Splitt beschädigte den Pkw eines 46-Jährigem aus Northeim. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der 22-Jährige davon. Da er von Zeugen beobachtet wurde, konnte er an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Der Schaden am beschädigten Pkw wurde auf ca 1000.-EUR geschätzt.

