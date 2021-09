Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Doppelter Erfolg für die Bundespolizei im Fernreisebus aus Italien

Weil am Rhein (ots)

Bei der Kontrolle eines Fernbusses aus Italien stellte die Bundespolizei in Weil am Rhein in der Nacht auf Mittwoch bei zwei Personen Unregelmäßigkeiten fest. Beide Männer wurden wegen Urkundsdelikten angezeigt.

Die Bundespolizei in Weil am Rhein kontrollierte in der Nacht auf Mittwoch (01.09.2021) einen Fernreisebus aus Italien. Ein 30-jähriger irakischer Staatsangehöriger legte zur Kontrolle einen falschen rumänischen Ausweis vor. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung gegen den Mann ein. Der falsche Ausweis wurde sichergestellt.

Ebenfalls im Bus befand sich ein 31-jähriger ghanaischer Staatsangehöriger der keinen Ausweis vorlegen konnte. Stattdessen zeigte er auf seinem Smartphone einen deutschen Aufenthaltstitel vor. Bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass die im Aufenthaltstitel dargestellte Person nicht identisch mit dem Reisenden war. Er wird sich wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren verantworten müssen.

Beide Männer suchten um Asyl nach und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die zuständige Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell