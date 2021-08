Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ohne Ticket unterwegs und mit Haftbefehl gesucht

Freiburg im Breisgau (ots)

Wer wegen Erschleichens von Leistungen zweimal verurteilt wurde und deswegen mit Haftbefehl gesucht wird, sollte vermeiden ohne Fahrschein einen Zug zu benutzen. Eine 58-Jährige tat es trotzdem und muss nun eine 90-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Die 58-jährige finnische Staatsangehörige benutzte am frühen Dienstagmorgen (31.08.2021) den Fernzug von Basel nach Freiburg im Breisgau obwohl sie nicht im Besitz eines gültigen Fahrscheins war. Durch die DB-Mitarbeitenden wurde die Bundespolizei verständigt. Beim Zughalt im Freiburger Hauptbahnhof wurden dann die Personalien der Frau festgestellt und überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass die 58-Jährige bereits zweimal wegen des Erschleichens von Leistungen rechtskräftig verurteilt wurde. In den Jahren 2019 und 2020 wurde sie von zwei Gerichten zu Geldstrafen verurteilt. Da sie die Summe von insgesamt 2560 Euro nie bezahlte, wurde sie mit Haftbefehl gesucht. Ebenfalls wegen des Erschleichens von Leistungen wurde sie zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Da die 58-Jährige die geforderte Summe nicht aufbringen konnte, wurde sie durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der insgesamt 89-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

