Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht beim Ein- oder Ausparken

Bad Gandersheim (ots)

Am Samstag, den 30.10.2021 ist es auf dem Kundenparkplatz des EDEKA Marktes, Marienstraße 25 in Bad Gandersheim in der Zeit zwischen 06:15 Uhr und 13:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat vermutlich beim Ein-/o. Ausparken einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht des EDEKA Marktes geparkten schwarzen PKW der Marke Audi beschädigt, ohne anschließend seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der PKW der Geschädigten wurde dabei am vorderen rechten Kotflügel, sowie am Außenspiegel beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall und der verursachenden Person geben können, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Bad Gandersheim (Tel.Nr. 05382-919200) zu melden. (Ha)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell