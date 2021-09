Polizei Korbach

POL-KB: Willingen/Korbach - Mann und Frau prellen Taxifahrerin, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Ohne Bezahlung endete eine Taxifahrt von Willingen nach Korbach in der Nacht zu Freitag. Ein Pärchen flüchtete aus dem Taxi, ohne den Fahrpreis zu bezahlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die geprellte Taxifahrerin erstattete gegen 02.30 Uhr Anzeige bei der Polizei in Korbach. Gegen 01.50 Uhr stiegen ein Mann und eine Frau vor einer Gaststätte in der Briloner Straße in Willingen in ihr Taxi. Nach einem kurzen Gespräch über die anfallenden Kosten der Taxifahrt, gaben die beiden als Fahrtziel Korbach an. Die Taxifahrerin fuhr zum gewünschten Zielort und hielt vor einer bereits geschlossenen Gaststätte in der Prof.-Kümmel-Straße an. Die beiden Unbekannten sprangen sofort aus dem Taxi und flüchteten in Richtung Fußgängerzone (Prof.-Bier-Str.) ohne den Fahrpreis von rund 50 Euro zu bezahlen. Nachdem die Taxifahrerin zunächst selbst erfolglos nach den "Fahrgästen" gesucht hatte, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Auch die anschließenden Fahndungsmaßnahmen der Polizei Korbach führten nicht zur Festnahme der Täter, von denen folgende Personenbeschreibungen vorliegen:

Mann:

Etwa 20-25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlanke Gestalt, kurze braune Haare, Dreitagebart.

Frau:

Etwa. 20-25 Jahre alt, etwa 170 groß, blonde, schulterlang Haare.

Beide sprachen deutsch ohne erkennbaren Akzent

Zeugen, die der Polizeistation Korbach Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter der Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell