Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei an der Badstraße

Hagen (ots)

Am Freitag Abend, 17.12.2021, kam es gegen 22:50 Uhr zu einer Schlägerei im Bereich des Kreisverkehrs an der Badstraße. Zwei 20-jährige Männer erlitten hierbei Verletzungen im Gesicht. Sie sollen von einer Gruppe Jugendlicher, ca 5-6 männliche Personen im Alter von etwa 15-16 Jahren, u.a. mit einer Flasche angegriffen worden sein. Einer der Angegriffenen ging dabei zu Boden und wurde hier weiter mit Schlägen und Tritten traktiert. Anschließend flüchteten die Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen. Ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Der 16-jährige wurde nach erfolgter Personalienfeststellung an seine Eltern übergeben. Die beiden Verletzten konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

MS

