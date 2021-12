Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit gefälschtem Impfausweis verplappert sich: Drogen aufgefunden

Hagen (ots)

Am Freitag, 17.12.2021, fiel gegen 20:30 Uhr an der Becheltestraße ein 38-jähriger Mann auf, der sich mit einem gefälschten Impfausweis ausgewiesen hatte. In Gegenwart der hinzugerufenen Polizei telefonierte der Mann dann in türkischer Sprache mit seinem Anwalt und äußerste in dem Gespräch, dass er auch noch Drogen in seinem Fahrzeug mitführte. Was er offenbar nicht wusste war, dass ein Beamter der türkischen Sprache mächtig war und entsprechend alles verstand. Anschließend wurden in dem Pkw Drogen und eine größere Summe Bargeld aufgefunden, die sichergestellt wurden. Der Mann muss sich nun wegen Urkundenfälschung und wegen des Drogendelikts verantworten.

MS

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell