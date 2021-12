Polizei Hagen

POL-HA: Betrügerinnen verschaffen sich Zutritt zur Wohnung einer 80-jährigen Frau - Zeugen gesucht

Hagen-Vorhalle (ots)

Zwei bislang unbekannte Täterinnen verschafften sich am Donnerstagnachmittag (16.12.2021) in Vorhalle unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer 80-jährigen Frau, lenkten diese ab und durchsuchten währenddessen Schränke und Schubladen. Gegen 13.45 Uhr klingelte eine der Frauen bei der Hagenerin in der Liebfrauenstraße an und sagte, dass sie ein Paket bei einer Nachbarin abgeben wolle. Sie müsste etwas aufschreiben und bräuchte dazu Stift und Papier. Die 80-Jährige bat die Unbekannte in ihre Küche und reichte ihr Beides. Die Täterin verwickelte die Hagenerin in ein Gespräch. Währenddessen bemerkte sie, dass eine zweite Frau ihre Wohnung betrat. Diese hatte sie zuvor noch nicht wahrgenommen. Nachdem die beiden Täterinnen die Wohnung der Seniorin wieder verlassen hatten, stellte diese fest, dass diverse Schranktüren und Schubladen geöffnet waren. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Den Polizeibeamten sagte die 80-Jährige, dass beide Frauen circa 25 Jahre alt waren. Die erste war circa 160 cm groß und hatte einen kräftigen Körperbau. Sie trug ein schwarzes Kopftuch, eine helle Winterjacke und war stark geschminkt. Die zweite Frau hatte eine normale Statur und trug eine schwarze Jacke. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Betruges ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

