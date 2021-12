Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit 2,7 Promille schlägt Glasscheibe an Bushaltestelle in Altenhagen ein und verletzt sich dabei

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein alkoholisierter Randalierer schlug am Donnerstagabend (16.12.2021) mit seinen Fäusten den Glaskasten der Fahrplanauskunft einer Bushaltestelle in Altenhagen ein. Gegen 19.20 Uhr alarmierte ein 25-jähriger Hagener die Polizei, als dieser vor einem Kiosk in der Alleestraße stand und plötzlich ein lautes Klirren aus der Richtung einer dortigen Bushaltestelle vernahm. An dieser trafen die Beamten auf einen 33-jährigen Mann, der an beiden Handrücken blutete. Außerdem konnten sie erkennen, dass die Glasscheibe, hinter der sich die Fahrplanauskunft befindet, eingeschlagen wurde. Der 33-jährige Hagener sagte den Polizisten, dass er sich über eine geplatzte Verabredung geärgert und deshalb gegen die Scheibe geschlagen hat. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Aufgrund seiner Verletzungen an den Händen brachte der Rettungsdienst den Hagener in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung ein. (sen)

