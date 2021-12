Polizei Hagen

POL-HA: Zusammenstoß zwischen Auto und Lkw

Hagen-Emst (ots)

Bei einem Unfall auf der Straße Zur Hünenpforte verletzte sich ein Hagener leicht. Der 41-Jährige befuhr am Donnerstag (16.12.2021) um 06.35 Uhr den Volmeabstieg in Fahrtrichtung Hünenpforte. Ein 42-Jähriger wollte zeitgleich aus Richtung Kreisverkehr kommend mit seinem Lkw nach links auf die Autobahn in Richtung Dortmund auffahren. Es kam aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Fiat. Das Auto des Hageners prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam auf der Verkehrsinsel zum Stehen. Durch den Unfall verletzte sich der 41-jährige Autofahrer leicht, er wollte bei Bedarf eigenständig einen Arzt aufsuchen. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Der Fiat war so stark beschädigt, dass ein Abschleppunternehmen hinzugerufen wurde. Der Sachschaden liegt insgesamt bei rund 1.700 Euro. (arn)

