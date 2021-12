Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Fahrerlaubnis Auffahrunfall verursacht

Hagen-Haspe (ots)

Ein 27-jähriger Mann ohne gültige Fahrerlaubnis hat am Mittwochvormittag (15.12.2021) in Haspe einen Verkehrsunfall verursacht. Der in Ahlen lebende Mann befuhr gegen 11.30 Uhr mit seinem Mercedes den Kurt-Schumacher-Ring. Hierbei bemerkte er an der Einmündung Preußerstraße zu spät den vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Mercedes eines 38-jährigen Hageners. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Eine alarmierte Polizeistreife stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der 27-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Gegenüber den Polizisten gab er an, dass er seinen Führerschein schon beantragt und bereits Fahrstunden gemacht hat. Er konnte seine Prüfung wegen der Corona-Pandemie bisher aber noch nicht ablegen. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. (sch)

