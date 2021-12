Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere PKW auf Emst zerkratzt

Hagen-Emst (ots)

Im Zeitraum von Montag (13.12.2021) bis Mittwoch haben unbekannte Täter mehrere PKW auf Emst beschädigt. Die vier Fahrzeuge standen geparkt in der Straße "Am Heerwege". Am Mittwochabend bemerkte ein Anwohner, dass sein Kia an beiden Fahrzeugseiten zerkratzt wurde. Eine alarmierte Polizeistreife stellte noch drei weitere beschädigte PKW fest, welche ebenfalls zerkratzt wurden. Die Kripo ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter der 02331 - 986 2066. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell