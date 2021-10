Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/ Rutesheim: Von Sattelzug erfasst - junger Mann kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 05:50 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Leonberg West und Rutesheim zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Lenker eines Sattelzugs wechselte nach einem Überholvorgang vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen und touchierte hierbei einen Mitsubishi. Dieser geriet ins Schleudern und prallte gegen die rechtsseitige Schutzplanke, wobei ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro entstand. Der 20 Jahre alte Fahrer des Mitsubishi wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und sein Auto abgeschleppt. Für die Reinigung der Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei Ludwigsburg und zur Bergung des Fahrzeuges waren kurzzeitig der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise zu dem unbekannten Sattelzugfahrer haben, sich unter der Tel. 0711 68690 zu melden.

Aufgrund des Unfalls bildete sich ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Leonberg West, wobei die Rettungsgasse nur mangelhaft gebildet wurde. Es wird darauf hingewiesen, dass das Nichtbilden einer Rettungsgasse bei stockendem Verkehr oder Stau zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von zumindest 200 Euro nach sich ziehen kann.

