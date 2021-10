Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Enzweihingen: Unfallflucht vor einer Bäckerei

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es zwischen 12:15 Uhr und 12:35 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Vaihinger Straße in Vaihingen an der Enz. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte beim Ausparken einen ordnungsgemäß vor der Bäckerei geparkten VW und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 3.500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, zu melden.

