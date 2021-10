Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Raub im Parkhaus - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Eine 25-Jährige wurde laut eigener Aussage am Dienstag gegen 04:50 Uhr in einem Sindelfinger Parkhaus in der Straße "Niederer Wasen" Opfer eines Raubes. Ein bislang unbekannter Mann trat demnach an die 25-Jährige heran, als diese gerade am Kofferraum ihres Fahrzeugs hantiert habe. Daraufhin habe er ein Messer aus der Jacke gezogen und Bargeld gefordert. Die 25-Jährige habe dann einen zweistelligen Betrag übergeben. Der Unbekannte habe sie nun aufgefordert kurz in ihrem Fahrzeug zu warten und sei anschließend geflüchtet. Die Frau beschrieb den Mann als etwa 180 cm groß, etwa 45 Jahre alt, mit dunklen Haaren. Er habe braune Schuhe, eine schwarze lockere Hose, eventuell eine Jogginghose, eine blaue medizinische Maske und eine dunkelgraue Jacke getragen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, ermittelt wegen Raubes und bittet Zeugen, sich zu melden.

