Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B 464

Sindelfingen: Unfallzeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Fall von Verkehrsunfallflucht, der sich am Montag gegen 12:25 Uhr auf der B 464 in Richtung Böblingen ereignete. Der 52-jährige Fahrer eines Porsche Boxster war zunächst auf der L 1183 von Darmsheim kommend unterwegs und bog dann nach links auf die B 464 in Richtung Böblingen ab. Kurz vor der Fahrbahnverengung von zwei auf einen Fahrstreifen fuhr er seinen Angaben zufolge auf dem rechten Fahrstreifen, als der unbekannte Fahrer eines vermutlich dunklen Audi A3 noch überholt und unmittelbar vor ihm eingeschert sein soll. Der 52-Jährige geriet in der Folge ins Schleudern, sein Porsche kam von der Fahrbahn ab und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. Der Fahrer des Audi setzte seine Fahrt fort. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell