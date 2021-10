Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 5.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der in der Nacht zum Montag in der Lechstraße in Neckarweihingen auf Höhe des Steinmauerwegs in eine Unfallflucht verwickelt war. Gegen 07.20 Uhr bemerkte die Besitzerin eines Fiat, dass der linke Frontbereich ihres PKW beschädigt wurde und der Fiat teilweise auf dem Bordstein stand. Mutmaßlich streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker den Fiat beim Vorbeifahren. Der Aufprall war so stark, dass der PKW auf den Bordstein geschoben wurde. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell