POL-ME: Auffahrunfall mit schweren Folgen - drei Verletzte und ein hoher Sachschaden - Velbert - 2108115

Am Sonntagabend (22. August 2021) kam es auf der Werdener Straße in Velbert zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Drei Fahrzeuginsassen wurden so schwer verletzt, dass sie zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Die zwei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Das war geschehen:

Gegen 20:50 Uhr befuhr ein 24-jähriger Essener mit seinem VW Golf die Werdener Straße aus Richtung Velbert-Mitte kommend. In Höhe der Haus-Nummer 164 missachtete er einen vorausfahrenden Mercedes E300 und stieß mit diesem zusammen. Der 28-jährige Mercedesfahrer hatte, nach eigenen Angaben, seine Fahrt verlangsamt und den linken Blinker betätigt, da er die Absicht gehabt hatte, nach links abzubiegen, um am gegenüberliegenden Fahrbahnrand zu parken. Im Abbiegevorvorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem von hinten folgenden VW Golf.

Sowohl der Beifahrer als auch zwei weitere Insassen des VW Golf wurden durch den Zusammenstoß mit dem Mercedes so schwer verletzt, dass sie zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Der VW Golf sowie der Mercedes E300 wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der geschätzte Gesamtsachschaden wird mit 21.000 Euro beziffert.

