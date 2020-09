Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung in der Bismarkstraße in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am 31.08.2020 im Zeitraum von 15:30 - 18.30 Uhr beschädigten unbekannte Täter in der Bismarckstraße in Idar-Oberstein an der dortigen Einkaufspassage eine Aussenleuchte. Diese wurde aus ihrer Fassung gerissen, sodass sie lediglich nur noch an einem Stromkabel hing.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben dazu machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Idar-Oberstein unter der Tel.: 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

