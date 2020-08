Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht am Schulzentrum Saarburg

Trier (ots)

Am Montag, den 31.08.2020 zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz des in der Boorwiese befindlichen Saarburger Schulzentrums abgestellten PKW Hyundai an dessen Heckstoßstange der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an Polizeiinspektion Saarburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

M. Engel, PK

06581 9155-0

06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell