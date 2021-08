POL-ME: Polizei nimmt Schläger fest - Ratingen - 2108114

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am frühen Sonntagabend (22. August 2021) kam es auf dem Berliner Platz in Ratingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung in dessen Verlauf ein 45-jähriger Ratinger so schwer verletzt wurde, dass er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei konnte den zunächst flüchtigen 30-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Das war geschehen:

Gegen 18:40 Uhr informierten Zeugen die Polizei über eine Schlägerei auf dem Berliner Platz in Ratingen-West. Beim Eintreffen der Beamten lag ein 45-Jähriger verletzt auf dem Boden und wurde erstmedizinisch versorgt. Eine 62-jährige Zeugin gab an, dass es zwischen zwei anwesenden Gruppen zunächst einen verbalen Streit gegeben habe. Plötzlich sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, in dessen Verlauf der 45-Jährige geschlagen und anschließend zu Boden gefallen sei. Hierbei wurde der Ratinger so schwer verletzt, dass er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der flüchtige Schläger konnte, dank einer guten Personenbeschreibung, im Rahmen der Fahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten an einem nahegelegenen Kiosk angetroffen werden. Als die Beamten die Identität des Schlägers feststellen wollten, wehrte sich der Mann massiv und griff die Beamten an. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten ihn auf die Polizeiwache Ratingen.

Gegen den polizeilich bereits in Erscheinung getretenen 30-Jährigen wurde sowohl wegen der Körperverletzung gegen den 45-Jährigen als auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Strafverfahren eingeleitet und die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

