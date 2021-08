Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Bedrohung mit Softairwaffe - Polizei stellt 49-Jährigen - Velbert - 2108110

Mettmann (ots)

Am frühen Donnerstagabend (19. August 2021) bedrohte ein 49-jähriger Velberter vor dem Gebäude eines Geldinstitutes auf der Friedrichstraße in Velbert eine Gruppe junger Männer mit einer Waffe. Die Polizei konnte den Mann auf der Friedrich-Ebert-Straße stoppen und eine Softair-Pistole sicherstellen.

Das war geschehen:

Gegen 17:35 Uhr meldeten Zeugen eine Bedrohung mittels einer Schusswaffe auf dem Vorplatz eines Geldinstitutes an der Friedrichstraße in Velbert. Die Beamten trafen auf eine Gruppe junger Männer, die angaben, vor wenigen Minuten von einem ihnen unbekannten Mann bedroht worden zu sein. Dieser habe ihnen unterstellt, mit Drogen zu handeln. Einem 19-jährigen Velberter hielt er hierbei eine mitgeführte Waffe an den Kopf. Anschließend entfernte er sich in Richtung Friedrich-Ebert-Straße.

Die im Rahmen einer Nahbereichsfahndung eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mann, dank einer guten Beschreibung, in einer Bushaltestelle an der Friedrich-Ebert-Straße antreffen. Im Rahmen einer körperlichen Durchsuchung des 49-jährigen Velberters fanden die Beamten eine mitgeführte Softair-Pistole. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den 49-Jährigen ein stellten die Softair-Pistole sicher.

Der 49-Jährige bestritt die Tat, wiederholte jedoch den Vorwurf, dass die zuvor von ihm angesprochene Gruppe junger Männer Drogen verkaufen würden.

Die noch auf dem Vorplatz des Geldinstitutes anwesenden Beamten konnten bei einer Durchsuchung der 17 und 19 Jahre alten Geschädigten keine Drogen auffinden, leiteten jedoch - aufgrund der Angaben des 49-Jährigen - ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ein.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

