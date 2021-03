Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Radfahrern - ein Schwerverletzter und ein Leichtverletzter

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Radfahrern am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr auf dem asphaltierten Radweg entlang des Neckars parallel zur Hauptstraße wurde in 36-jähriger Radfahrer schwer verletzt, der 35-jährige beteiligte Radler zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Radfahrer waren nach der Kollision zu Boden gestürzt. Der 36-Jährige wurde in eine Klinik nach Mannheim eingeliefert und stationär aufgenommen. An den beiden Fahrrädern entstand geringer Sachschaden. Die weiteren Unfallermittlungen hat die Verkehrspolizei Heidelberg übernommen.

